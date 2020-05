La Storta: minorenne accerchiato e derubato da coppia di giovani rapinatori

Accerchiato e rapinato da due ragazzi lo scorso mese di gennaio. Vittima un giovane minorenne. A distanza di cinque mesi i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne con l'accusa di rapina.

Sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno eseguito il provvedimento nei confronti di un giovane romano di 18 anni, con precedenti, riconosciuto responsabile di una rapina messa a segno lo scorso mese di gennaio ai danni di un minorenne, in zona La Storta.

All’epoca dei fatti, il 18enne, insieme ad un complice, tentò di rubare lo smartphone della vittima e si impossessò di una somma di denaro. Il giovane rapinatore è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

Quasi contestualmente, i Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno di 51 anni, pregiudicato, poiché ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un connazionale, compagno della sua ex ragazza, a cui rubò il telefono cellulare. A conclusione delle indagini, ottenuto il provvedimento restrittivo, i militari lo hanno arrestato e portato in carcere.