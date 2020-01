Accettano un invito a bere, poi il pestaggio dopo le avances ad un'amica. Ferito 31enne

Dalle avances ad una ragazza al pestaggio da parte di un 19enne e dei suoi amici. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un ragazzo romano di 31 anni, che dopo essere uscito con due amiche per passare una serata in compagnia si è ritrovato al pronto soccorso con il volto tumefatto da calci e pugni. E' accaduto la notte dello scorso 29 dicembre in Centro Storico, poco distante dalla Camera dei Deputati.

In particolare i tre, il 31enne e due ragazze di 29 e 28 anni, avevano passato una serata in compagnia. Intorno alle 2:00, mentre stavano andando a prendere un taxi per tornarsene a casa, avrebbero accettato l'invito di un gruppo di ragazzi ad unirsi a loro per un'ultima bevuta nei pressi di un locale di piazza di Campo Marzio. I tre amici accettano ma la chiacchierata prende una brutta piega con un 19enne che fa delle avances ad una delle due ragazze.

Gli animi si surriscaldano, poi l'aggressione con il 'pretendente' che si scaglia con una testata contro il ragazzo che si trovava in compagnia delle sue amiche. Il 31enne cade in terra, una delle due ragazze scappa e chiede aiuto mentre gli amici arrivano a dare manforte all'aggressore continuando a picchiare il ragazzo con calci e pugni.

Intervengono i carabinieri in servizio alla Camera dei Deputati. Sul posto arrivano le ambulanze del 118 ed i militari della Compagnia Roma Centro. Trasportato il 31enne all'ospedale San Giovanni Addolorata con una prognosi superiore ai 30 giorni i carabinieri ascoltano le testimonianze ed identificano nel volgere di breve un 19enne romano quale possibile autore del pestaggio con lo stesso che viene quindi denunciato a piede libero per lesioni gravi.

Medicato in ospedale con delle lesioni al volto, il 31enne non ha ancora sporto regolare denuncia con i Carabinieri che indagano d'ufficio di concerto con l'Autorità Giudiziaria per dare un nome ed un volto agli amici che avrebbero picchiato il ragazzo assieme al 19enne.