Pestato e abbandonato in strada con il volto tumefatto: giovane in gravi condizioni

E' stato trovato in strada ferito e insanguinato, con il volto tumefatto. Vittima un 20enne di Anzio soccorso dai carabinieri che lo hanno portato in ospedale e trasferito poi a Roma. E' successo nella notte tra sabato e domenica sul lungomare Enea, a Lavinio.

Il giovane, salvo complicazioni, a causa delle ferite riportate al volto e di altre contusioni ne avrà per 40 giorni. I militari coordinati dal capitano Lorenzo Buschittari stanno indagando per arrivare ad identificare l'autore o gli autori del pestaggio.

Il ventenne, secondo le prime indiscrezioni, non avrebbe fornito notizie utili. Non è escluso che l'aggressione si stata messa in atto dopo un abuso di alcol e una conseguente lite per futili motivi.