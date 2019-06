Sale sul vagone del treno e tocca i cavi elettrici, 20enne morto folgorato

E' morto folgorato dopo aver toccato i cavi elettrici dell'alimentazione aerea del treno sul quale si era arrampicato. La tragedia si è consumata stanotte alla stazione di Nettuno, vittima un ragazzo romeno di 20 anni.

Il dramma si è consumato intorno all'1:00 della notte fra il 22 ed il 23 giugno quando il 118 ha ricevuto una chiamata per un ragazzo in condizioni disperate. Arrivato alla stazione ferroviaria di piazza 9 settembre 1943 il personale dell'ambulanza ha provato a rianimare il giovane, ma non c'è stato nulla da fare, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto si apprende il 20enne si trova in compagnia di cinque amici con i quali stava passando la serata bevendo delle birre. Uno di loro è quindi salito sul vagone di un treno fermo al binario 1 ed ha toccato il pantografo rimanendo folgorato e venendo sbalzato a terra.

Morto sul colpo dopo aver toccato la catenaria, il ragazzo è stato portato via quattro ore più tardi. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Nettuno e della Compagnia di Anzio. Informata la Procura di Velletri la salma del 20enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e traslata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Tor Vergata dove è stata disposta l'autopsia.

Ascoltati gli amici della vittima, i carabinieri della Compagnia neroniana hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza così da ricostruire la dinamica dell'incidente