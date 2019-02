Precipita dal tetto a causa del vento e schiaccia il figlio sotto la scala, morto 14enne

Tragedia a Capena dove è morto un ragazzo italnao di 14 anni. È accaduto nel pomeriggio di sabato 23 febbraio quando l'adolescente è rimasto schiacciato dal padre precipitato dal tetto della sua ditta di legname sul quale era salito per sistemare i danni provocati dal forte vento che ha sferzato Roma e la sua provincia.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 all'interno di una ditta che si occupa del commercio di legname in via Traversa del Grillo, strada che collega la via Salaria alla via Tiberina. Con il tetto danneggiato dal vento, il titolare dell'azienda, un cittadino italiano di 54 anni, ha preso la scala, è salito sulla terrazza dell'azienda. Il figlio, sotto, reggeva la scala.

Salito ad un'altezza di circa 6 metri il 54enne ha però perso l'equilibrio, forse a causa del forte vento, precipitando e schiacchiando il minorenne. Troppo gravi le ferite riportata dal giovane, morto sul colpo schiacciato dal peso del padre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monterotondo che non hanno potuto far altro che accertare la tragedia. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.