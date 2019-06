Tragedia a Torvaianica: ragazzo di 18 anni morto affogato in mare

Tragedia a Torvaianica dove un ragazzo romano di 18 anni è morto affogato in mare. E' accaduto nel pomeriggio di martedì 11 giugno dopo che il giovane si era gettato in acqua per fare un bagno. In compagnia di alcuni amici nella zona di uno stabilimento di via Francia, è stata proprio la comitiva di giovani ad allertare i soccorritori dopo aver perso di vista il loro amico.

Scattata la macchina dei soccorsi alla ricerca del giovane si sono attivati gli uomini della Capitaneria di Porto. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Torvaianica che indagano sull'accaduto.

Ritrovato a circa 150 metri dalla riva, inutili sono stati i tentativi di salvarlo. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione da parte del personale medico del 118, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Resta da accertare se il 18enne sia morto per un malore o se sia deceduto per affogamento. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, Disposta l'autopsia.