Sapienza: scavalca cancello per entrare alla festa e si recide l'arteria femorale, grave un 26enne

Si è reciso l'arteria femorale mentre scavalcava un cancello. A lottare fra la vita e la morte al Policlinico Umberto I un ragazzo 26enne originario di Foggia, ma residente a Roma. L'incidente la notte fra venerdì 21 e sabato 22 giugno in viale dell'Università, da dove il giovane stava provando ad entrare all'interno dell'ateneo de La Sapienza dove era in corso una festa della "Notte Bianca", "Sapienza Porto Aperto"

Secondo quanto si apprende il ragazzo, in compagnia di alcuni amici, ha scavalcato uno dei cancelli di accesso alla città universitaria ed è poi rimasto infilzato, recidendosi l'arteria femorale. Copiosa la perdita di sangue, con il 26enne trasportato d'urgenza al vicino nosocomio di viale Regina Elena dove si trova ancora in prognosi riservata.

Da accertare con esattezza l'accaduto, sul caso, contattata dal pronto soccorso del vicino nosocomio universitario, indaga la Polizia. Con urgente bisogno di sangue, decine sono stati gli appelli sia da Foggia che da Roma per chiedere una donazione per Francesco.

Fra i richiedenti anche gli organizzatori della "Notte Bianca" alla Sapienza, che sulla pagina facebook scrivono: "Un ragazzo ha avuto un incidente e c'è bisogno urgente di sangue. Luogo: ospedale Umberto I, viale del Policlinico 155 (centro trasfusioni). Quando: domenica ore 7. Chi: gruppi sanguigni 0 positivo e 0 negativo. Gli uomini non devono aver donato negli ultimi tre mesi, le donne non devono aver donato negli ultimi sei mesi. Occorre tessera sanitario e documento d'identità. Non bere latte o derivati. Al momento della donazione è da comunicare "Per Francesco, anno di nascita 1993".