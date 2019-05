Trovato sanguinante in strada con una ferita all'addome, 28enne in ospedale

Lo ha soccorso l'ambulanza del 118 con una ferita all'addome causata probabilmente dal collo di una bottiglia rotta. Giallo a Torvaianica, dove nella notte un ragazzo di 28 anni è stato trovato ferito e sanguinate in via La Spezia. L'allerta ai soccorsi intorno alle 3:00 della notte fra il 2 ed il 3 maggio.

Ad essere costretto alle cure mediche un ragazzo residente ad Ardea nato nel 1991. Soccorso dal personale medico del 118 il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia dove è stato refertato con 15 giorni di prognosi.

Soccorso il 28enne prima in via La Spezia e poi al nosocomio pometino sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pomezia. Ascoltato il giovane lo stesso non ha fornito ai militari dell'Arma indicazioni sull'accaduto. Fra le ipotesi quella che il 28enne possa essere stato ferito con il collo di una bottiglia rotta nel corso di una lite.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Pomezia che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.