In coma dopo lite all'Eur: Procura chiude indagine, quattro ragazzi accusati di lesioni

La Procura di Roma ha chiuso le indagini preliminari ed ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio a carico di quattro ragazzi accusati di aver picchiato, la notte tra il 6 e il 7 ottobre dello scorso anno, fuori da una discoteca dll’Eur, un giovane 17enne di Casal Palocco. L'allora minorenne venne ritrovato, dopo la denuncia di scomparsa dei genitori, in coma in gravissime condizioni all'interno del parcheggio sotterraneo della vicina Nuvola di viale Asia dopo una notte di ricerche.

Aggredito dai quattro ragazzi

Secondo quanto emerge dalle indagini della Procura capitolina, il giovane sarebbe stato picchiato dopo essere intervenuto in difesa di una ragazza, fatta oggetto di apprezzamenti poco educati dal gruppo dei quattro ragazzi. Per fuggire all'aggressione il giovane di Palocco si sarebbe dato alla fuga. Scavalcata la recinzione del centro congressi dell'Eur sarebbe poi precipitato nei parcheggi sotterranei della Nuvola dove venne trovato la mattina dopo in stato di incoscienza dagli agenti di polizia del commissariato Esposizione.

In coma in ospedale

Il ragazzo, che non ricorda nulla di quanto accaduto la notte dell'8 ottobre, venne ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Camillo per molto tempo, per poi seguire un percorso di riabilitazione. In base a quanto accertato dagli investigatori di polizia, il giovane sarebbe stato aggredito in seguito ad un diverbio fra la sua comitiva ed un altro gruppo di ragazzi. Poi la fuga, inseguito per un breve di tempo dai giovani dell'altra comitiva. Concluse le indagini prelminari, il Pubblico Ministero Roberto Felici ha contestato ai quattro il reato di lesioni gravi.

Ragazzi indagati per lesioni

Avviate le indagini per ricostruire i fatti, alcuni testimoni ascoltati dai magistrati hanno poi indicato i quattro ragazzi indagati quali autori dell'aggressione al giovane di Casal Palocco.