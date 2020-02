Sventa furto di un monopattino ma viene picchiato, giovane ragazzo finisce in ospedale

Ha visto tre malviventi aggredire un uomo nel tentativo di derubarlo del monopattino elettrico e senza pensarci un attimo è intervenuto riuscendo a farli scappare senza la refurtiva. Un gesto eroico costato il ricovero all'ospedale per un giovane ragazzo cinese, colpito dal branco e poi medicato al San Camillo.

La tentata rapina in via del Tempo degli Arvali, zona Trullo-Magliana Vecchia, è avvenuta intorno alle 16:00 di martedì 25 febbraio da parte di "tre giovani di rom", come riferito poi dal giovane alla polizia. Riuscito a sventare il furto del monopattino il giovane eroe è stato però picchiato e colpito al volto con un pugno.

Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 l'adolescente è stato quindi trasportato al nosocomio di circonvallazione Gianicolense in codice giallo con una ecchimosi al volto. Ascoltato dalla polizia, gli agenti hanno cominciato le ricerche dei rapinatori, al momento con esito negativo.