Paura a Ponte Sisto: ragazzo cade nel Tevere, recuperato dai soccorritori

Paura per un ragazzo caduto nelle acque del Tevere nella zona di Trastevere. La richiesta di intervento intorno alle 17:10 di oggi, martedì 8 gennaio, all'altezza di Ponte Sisto. Allertati i soccorritori sul posto sonio intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Roma e gli agenti della Polizia di Stato.

In particolare il giovane è caduto nelle acque del fiume romano per cause ancora in via di accertamento dalla banchina del lungotevere Raffaello Sanzio. Dopo che alcuni ragazzi hanno provato ad aiutarlo vanamente, il giovane è stato soccorso dai pompieri arrivati nella zona di Ponte Sisto con il nucleo sommozzatori, la squadra fluviale ed il Capo Turno Provinciale.

I pompieri, con l'ausilio degli agenti del commissariato Monteverde di polizia, hanno provveduto a recuperare il giovane (un ragazzo italiano) per poi affidarlo alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.