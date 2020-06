Precipita dal balcone del terzo piano, salvato da un albero

E' stato salvato da un albero che gli ha attutito la caduta. A vedersela brutta un 36enne, rimasto ferito dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano dell'appartamento nel quale vive a Borgonovo, frazione del Comune di Tivoli.

La chiamata al 118 poco dopo le 8:00 di giovedì 18 giugno da via degli Arcadi Sibillini. Arrivata sul posto l'ambulanza ha trovato il 36enne ferito in strada ma cosciente. Affidato alle cure del personale medico il ragazzo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma dove è stato refertato in codice rosso.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato di Tivoli di polizia. Residente nell'appartamento al terzo piano dove vive con i genitori, i poliziotti hanno trovato sullo stesso una scheda per gli esercizi fisici della palestra. Fra le ipotesi quella che il givoane possa essere precipitato mentre stava facendo ginnastica.