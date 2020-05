Ostia: ragazzo di 16 anni accoltellato al gluteo, indagini in corso

Accoltellato al gluteo da un gruppo di ragazzi mentre si trovava in strada. E' accaduto mercoledì sera ad Ostia. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un 16enne.

L'intervento di 118 e polizia intorno alle 22:30 del 27 maggio in via delle Azzorre. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento l'adolescente, che era insieme ad altri amici suoi coetanei, è stato ferito da un gruppo di ragazzi più grandi armati di coltello, poi dileguatisi per le strade di Ostia.

Ai poliziotti del Commissariato Lido intervenuti sul posto ha raccontato di non conoscere gli aggressori né il movente. Portato in codice verde all'ospedale Grassi per suturare la ferita, si rimetterà in pochi giorni. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.