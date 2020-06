Minorenni violenti: 12enne pestato per aver difeso una ragazza. A Centocelle rapinato e aggredito 14enne

Gioventù violenta a Roma dove due minorenni sono stati aggrediti e costretti alle cure dell'ospedale. Le violenze a Centocelle ed all'Eur, vittime due adolescenti di 14 e 12 anni.

Violenza a Centocelle

Ad aprire il mercoledì pomeriggio violento una rapina a danno di un 14enne che si trovava insieme ad un gruppo di amici nell'area di parcheggio che si trova sopra il centro commerciale Primavera, zona Villa De Sanctis - Centocelle. Qui la comitiva della vittima è stata avvicinata da un gruppo di 5, 6 ragazzi poco più grandi di loro.

Minacciati dal branco i ragazzi della comitiva scappano ma il 14enne viene raggiunto da due ragazzi nella vicina via dei Platan dove viene poi picchiato e rapinato del borsello che aveva con lui. Allertata la polizia sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e gli agenti del commissariato Prenestino che, acquisita la descrizione dei due aggressori, li hanno rinracciati poco dopo.

Identificati in due ragazzi romani di 17 e 13 anni, il primo è stato arrestato ed associato nel carcere minorile mentre il minore di 14 anni è stato riaffidato ai familiari. Medicata in ospedale la vittima con pochi giorni di prognosi.

All'Eur pestato 12enne

Cambia il quadrante della città ma non le violenze. Così mentre a Centocelle i due aggressori venivano fermati dalla polizia all'Eur un teen ager di appena 12 anni finiva in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un pestaggio. La colpa dell'adolescente? Aver difeso una ragazza davanti ad un gruppo di ragazzini.

Ad allertare la polizia un passante che ha trovato il 12enne in strada sanguinante e con il volto tumefatto in viale Europa. Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 il ragazzino è stato trasferito allì'ospedale Bambino Gesù con una prognosi di 30 giorni. Sul caso indagano gli investigatori del Commissariato Esposizione di polizia che attendono di poter ascoltare la vittima, ancora ricoverata in prognosi riservata.