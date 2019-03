Ubriaco investe 15enne e scappa: trovato, insulta i carabinieri e si filma con il cellulare

Denunciato a piede libero per lesioni personali stradali, fuga di conducente, guida in stato di ebrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. A finire nei guai un 31enne residente in zona Borghesiana individuato dai carabinieri di Torrimpietra come il responsabile dell'investimento di una 15enne di Fiumicino. I fatti nella serata di ieri, venerdì 1 marzo, nella frazione del comune aeroportuale.

Mentre passeggiava sulla via Aurelia, all'altezza del km 28.100, la giovane è stata colpita dalla Golf guidata dal 31enne. Travolta è finita a terra, mentre l'investitore si è allontanato senza prestare soccorso senza però passare inosservato ai testimoni. Raccolto il numero di targa i carabinieri si sono messi sulle sue tracce, raggiungendo il giovane nella sua zona di residenza.

La sua fuga, durata un'ora e mezza, è finita alle 23. Rintracciato, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Portato in caserma, ha quindi iniziato ad inveire contro i militari, finendo per aggiungere alla sfilza di reati contestati anche l'oltraggio a pubblico ufficiale. Dagli esami il 31enne è risultato positivo all'alcol test. In caserma, mentre inveiva contro i militari, l'investitore ha anche iniziato a filmarsi. Il telefono è stato sequestrato e per lui è scattata la denuncia a piede libero.