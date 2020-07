Si perdono durante una escursione in bici, recuperati due 14enni

Hanno perso l'orientamento mentre stavano facendo una escursione in bici in una riserva naturale. Da qui la chiamata ai soccorritori. Le ricerche sono cominciate nel pomeriggio di sabato a Castel San Pietro Romano per due ragazzi 14enni dispersi all'interno della riserva naturale della Cannucceta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recuperati dai soccorritori dopo circa un'ora, grazie anche all'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago58, i due adolescenti sono stati trovati in buone condizioni dal personale dei pompieri. Presente la squadra di Palestrina (24a), I S.A.F.,i T.A.S. e l'U.C.L. e la protezione civile dei Monti Prenestini.