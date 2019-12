Ragazze morte a Corso Francia, il dolore dei genitori. L'appello: "Non troviamo cellulare e chiavi di Gaia, aiutateci"

A Roma è il giorno del dolore. Corso Francia, nel punto in cui sono morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, è ricoperto di fiori e biglietti. Amici e genitori delle due 16enni si sono ritrovati questa mattina nel luogo della tragedia. Tanto il dolore. Troppo.

La mamma di Gaia, in lacrime, ha lanciato un appello pubblico: "Chiunque abbia ritrovato il cellulare di mia figlia lo consegni alle forze dell'ordine". La donna si era recata subito sul luogo dell'incidente ma dello smartphone nessuna traccia. "E' un iPhone 8 rosso, con la cover rossa - ha aggiunto - Gaia quella sera non aveva con sè la borsa, ma aveva tutto in tasca. Chiunque abbia ritrovato effetti personali delle ragazze per favore li riconsegni".

"Adesso non ho ragioni per andare avanti, lei era la mia forza dopo l'incidente che avevo subito", ha aggiunto il padre di Gaia tramite il suo avvocato Giovanni Maria Giaquinto.

"Voglio giustizia, non vendetta" ha invece riferito la mamma di Camilla attraverso la voce dell'avvocato Cesare Piraino. "Il padre, la madre e la sorella di Camilla sono distrutti per quanto accaduto - spiega il penalista -. Una famiglia unita, colpita in modo tragico da questa vicenda. Attendiamo i risultati dell'esame autoptico, verrà svolto un esame esterno delle salme per accertare la dinamica di quanto accaduto".