Violenza sessuale fuori la discoteca: la denuncia di una ragazza, indaga la Polizia

L'hanno trovata in lacrime in stato di choc fuori dalla discoteca: "Sono stata violentata da un gruppo di ragazzi ", questa la denuncia di una ragazza 21enne etiope. I fatti hanno preso corpo intorno alle 4:00 di domenica mattina fuori dal Factory Club (completamente estraneo ai fatti) club che si trova in piazzale dello Stadio Olimpico. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni passanti dopo aver trovato la giovane in forte stato confusionale in strada.

Chiamati i soccorritori nella zona di Roma Nord è intervenuto il personale medico del 118 che ha poi portato la 21enne all'ospedale Villa San Pietro dove le sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza sessuale. Medicata e sottoposta agli accertamenti del caso, il referto medico del nosocomio di via Cassia è stato acquisito dagli investigatori di Polizia.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Roma. Ascoltata la ragazza ed alcuni testimoni gli investigatori stanno lavorando per cercare di ricostruire l'accaduto. Massimo riserbo da parte della Polizia che sta svolgendo accertamenti a tutto campo.

Sul caso la Procura di Roma, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto Maria Monteleone, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo mentre gli investigatori hanno avviato le indagini passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.