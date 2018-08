Esce di casa e sparisce nel nulla, ragazza ritrovata dopo una settimana: "Una vacanza"

E' uscita di casa scomparendo nel nulla. Sette giorni di panico per la famiglia di una giovane ragazza romana, studentessa in un liceo linguistico della capitale. Sette giorni di ricerche terminati con un lieto fine: La giovane è stata ritrovata dai carabinieri di Nocera Umbra a casa di un coetaneo. Ha raccontato che voleva fare una vacanza, ma non ha avvertito i genitori. La notizia su Perugiatoday.it