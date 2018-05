Scompare da casa a 15 anni, ore d'ansia per i familiari di un'adolescente

E' uscita di casa nel pomeriggio di ieri 8 maggio facendo perdere le proprie tracce. Ore d'ansia per i familiari di una 15enne scomparsa dalle 16:00 di ieri dalla zona del Divino Amore e ritrovata dopo 24 ore nell'area di Termini. Studente in un liceo in zona Fonte Laurentina, il padre e la madre della minorenne avevano denunciato la scomparsa della figlia ai carabinieri della stazione Roma Divino Amore. Poi l'appello sui social, condiviso nel volgere di poche ore da centinaia di utenti.

Scomparsa 15enne dal Divino Amore

A creare particolare apprensione nei genitori della 15enne un biglietto lasciato in casa dalla teen ager prima di far perdere le proprie tracce: "Scusatemi per tutto. Vi amo". Divulgato il post di ricerca, il padre della giovane ha ricevuto diverse telefonate di cittadini che avevano avvistato la figlia, in particolare una nel corso della mattinata che indicava la presenza dell'adolescente alla fermata della Metro Eur Fermi.

Ritrovata la ragazza scomparsa dal Divino Amore

Nel pomeriggio la buona notizia, con la giovane ritrovata nella zona della Stazione Termini e affidata alle cure del padre. "Sta bene - le parole del papà -. Siamo felici di poterla riabbracciare"