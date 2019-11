Tragedia al rave party: trovata morta una ragazza di 30 anni

Il corpo senza vita di una giovane è stato trovato all'interno dell'ex fabbrica della Trw di Livorno nella mattina di lunedì 4 novembre. A dare l'allarme sarebbero state alcune persone che si trovavano all'interno dei capannoni ex Delphi, occupati da un migliaio di giovani in questo fine settimana appena trascorso per un rave party. Lo scrive LivornoToday.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno con il medico del 118, le volanti della polizia di Stato, la digos e la squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Valentina Crispi, che indaga sulle cause della morte. La vittima è una una 30enne di Roma residente a Vecchiano, Comune della provincia di Pisa.