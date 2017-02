Precipita dal settimo piano di un palazzo, gravissima una 17enne

E' in coma al Policlinico Umberto I dove lotta tra la vita e la morte. A precipitare dal settimo piano di una palazzina in zona Nomentano-Piazza Bologna, una ragazza di 17 anni, caduta da una finestra che affaccia su un cortile interno dello stabile dove è poi stata trovata in gravi condizioni. La segnalazione ai soccorritori poco dopo le 14:30 da una palazzina di via Agrigento. Arrivata sul posto una ambulanza del 118, il personale medico ha trovato la minorenne in condizioni gravissime trasportandola d'urgenza al nosocomio universitario poco distante.

IN COMA AL POLICLINICO - Trasportata all'Umberto I in coma, la 17enne è stata operata d'urgenza, la sua prognosi resta al momento riservata. Ancora da accertare le cause della caduta dal pianerottolo interno dello stabile del Nomentano. Sulla vicenda stanno terminando gli accertamenti gli agenti di polizia del commissariato Porta Pia intervenuti sul posto che al momento mantengono il massimo riserbo non escludendo nessuna ipotesi investigativa.