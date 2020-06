Testaccio: precipitata dalla finestra del terzo piano, grave una 15enne

E' precipitata dal terzo piano rimanendo gravemente ferita. Ad essere trasportata d'urgenza in ospedale una 15enne italiana. La chiamata ai soccorsi intorno alle 9:00 di martedì 2 giugno per una persona ferita in strada nella zona di Testaccio.

Allertati i soccorritori sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ed i carabinieri della Stazione Roma Aventino. Grave ma cosciente, la teen ager è stata quindi trasportata inizialmente in pericolo di vita all'ospedale Bambino Gesù di Roma con numerose fratture agli arti inferiori.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la minorenne si trovava in casa con i genitori con i quali avrebbe avuto una accesa discussione. Poi si sarebbe chiusa nel bagno lanciandosi nel vuoto dal terzo piano.