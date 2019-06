Termini: approfitta della calca e palpeggia ragazza sulla metro

Violenza sessuale sulla banchina della metro dove un uomo è stato bloccato dopo aver palpeggiato una ragazza. E' accaduto intorno alle 10:30 di lunedì 3 giugno alla fermata Termini, direzione Battistini.

In particolare sono state le Guardie Giurate Particolari in servizio a Termini a notare l'uomo che si aggirava con fare sospetto accanto una giovane in attesa della metro che proveniva dalla stazione Anagnina. Arrivato il treno in stazione, una volta scesi i passeggeri dal vagone l'uomo si è quindi messo dietro la ragazza e, coprendosi le mani con il borsello che portava con se, ha cominciato a palpeggiarla.

Accortasi della violenza la ragazza ha quindi cominciato ad urlare mentre uno dei vigilantes Italpol in servizio a Termini è intervenuto riuscendo a bloccare il molestatore prima che riuscisse ad allontanarsi.

Affidato alle forze dell'ordine, l'uomo è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.