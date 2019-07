La figlia non risponde al telefono da due giorni, chiamano i carabinieri e la trovano morta

Tragedia a Monte Mario dove una ragazza di 31 anni è stata trovata morta nell'appartamento nel quale abitava da sola. Sono stati i genitori, preoccupati dal fatto che la figlia non rispondesse al telefono, ad allertare le forze dell'ordine. Entrati nell'abitazione della ragazza il rinvenimento del corpo privo di vita della giovane. E' accaduto intorno alle 23:00 di lunedì 8 luglio.

In particolare sono stati i carabinieri della stazione Roma Monte Mario, unitamente ai militari dell'Arma della Compagnia Trionfale ed ai colleghi del Nucleo Investigativo di via in Selci, ad accertare la morte della ragazza. Con la porta chiusa dall'interno, sul corpo della 31enne non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza.

Accanto al corpo privo di vita della ragazza gli investigatori hanno trovato della sostanza stupefacente e materiale per l'assunzione della droga. Fra le ipotesi quella della possibile overdose, ma i carabinieri al momento non escludono altre piste investigative.

Sul posto anche il medico legale, che ha datato la morte della ragazza ad uno o due giorni prima del rinvenimento del corpo privo di vita. Affidata la salma all'Autorità Giudiziaria la stessa è stata traslata all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. Disposta l'autopsia.