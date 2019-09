Ragazza vola giù dal balcone, 28enne muore dopo trasporto in ospedale

Un’immane tragedia nella notte ha scosso la città di Colleferro nel sud della provincia di Roma. Una ragazza di appena 28 anni è morta dopo un volo di diversi metri dal balcone di un appartamento in piena zona centrale. Da quello che emerge dalla prime sommarie informazionie, la ragazza sarebbe stata trovata a terra sanguinante da alcuni passanti che hanno avvisato prontamente i soccorsi. Lo scrive FrosinoneToday.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e gli uomini del 118 di Colleferro che hanno visto che la ragazza era ancora in vita e quindi caricata in ambulanza c’è stata la corsa fino al Policlinico di Tor Vergata dove, purtroppo, verso le 3 della notte tra martedì e mercoledi 4 settembre è deceduta a seguito delle numerose fratture che aveva riportato su tutto il corpo e nonostante i tentativi di tenerla in vita da parte dei sanitari.

I militari dell’arma stanno cercando di capire che possa essersi trattato di un gesto volontario oppure di una tragica fatalità.