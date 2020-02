Ragazza di 16 anni dimessa dall'ospedale viene trovata morta nel suo letto

Tragedia a Montefiascone, comune in provincia di Viterbo, dove una ragazza di 16 anni è stata trovata priva di vita nel letto della sua camera dai genitori. La teen ager, alle prese con problemi di salute da alcuni giorni, era stata portata in ospedale e poi dimessa.

Tornata nella casa dove viveva con i genitori nel viterbese la mattina di sabato 15 febbraio è stata trovata priva di vita nel letto della sua camera. Da accertare le cause del decesso, sul caso indagano i carabinieri. La salma dell'adolescente è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sarà l'esame autoptico a stabilire le cause del decesso della 16enne.

Come ha poi informato in una nota l'Assessore alla Sanita' e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "E' stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l'audit clinico sul decesso della giovane A.G. per verificare le procedure cliniche eseguite presso l'ospedale prima delle dimissioni. L'Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell'Autorità Giudiziaria per stabilire le cause del decesso".

La morte della giovane ha scosso profondamente la comunità di Montefiascone. In tale ambito, come si legge sulla pagina Facebook del Comune viterbese: "Il Presidente dell’ Associazione Carnevale Montefiasconese, avendo sentito il parere della famiglia Grazini, conferma lo svolgimento del carnevale, dedicando l’evento alla ragazza tragicamente scomparsa. L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia, senza partecipare all’evento".