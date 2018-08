Molesta una ragazza, in fuga viene fermato dai residenti e rischia il linciaggio

E' stato messo in fuga dalle urla di una ragazza per poi essere bloccato dai residenti. A rischiare il linciaggio un 30enne nigeriano, accusato di aver provato a molestare e palpeggiare una donna. I fatti sono accaduto intorno alle 15:00 di domenica 5 agosto in via Giacomo Pagliari, al Nomentano. Messo in fuga dalla possibile vittima l'uomo ha provato a scappare in via Alessandria ma ha trovato sulla sua strada alcuni cittadini che lo hanno bloccato non senza difficoltà prima che riuscisse a far perdere le proprie tracce. Intervenuti sul posto gli agenti di polizia del commissariato Salario lo hanno poi indentificato. Accompagnato neglu uffici di polizia lo stesso è stato indagato per "percosse" in quanto la ragazza non ha ancora sporto denuncia.