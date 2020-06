Incidente a Tivoli, investe minorenne: il conducente trovato positivo alla droga

E' stata trasportata in codice rosso in ospedale dopo un incidente stradale. Vittima, una 17enne romana investita da una Smart guidata da un romeno di 27 anni. I fatti si sono consumati in via Ugo La Malfa a Tivoli Terme, comune alle porte di Roma. Sul posto il personale medico del 118 ed i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, la 17enne era vicino le strisce quando il 27enne l'ha centrata in pieno. La ragazza, portata al San Giovanni di Tivoli, non sarebbe in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente della Smart, sotto post ai test di alcol e droga, è risultato positivo ad una sostanza stupefacente. La sua patente è stata ritirate ed è stato denunciato per lesioni stradali gravi.