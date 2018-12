Via Prenestina, cade dal terzo piano di palazzo occupato: grave 17enne

Si trova ricoverata al Policlinico Tor Vergata la giovane 17enne che questa mattina è precipitata dal terzo piano di un palazzo occupato su via Prenestina. Caduta nel cortile dell'ex albergo al civico 944, la giovane è stata immediatamente soccorsa dagli occupanti. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato Prenestino.

Entrata in codice rosso, le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita. Tutta da accertare la dinamica di quanto accaduto, con gli agenti impegnati a raccogliere testimonianze per stabilire la dinamica dell'accaduto.