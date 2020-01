Colpita al volto con un pugno e rapinata della borsa, ragazza finisce in ospedale

Colpita al volto con un pugno e rapinata della borsa. Vittima una giovane ragazza di 27 anni sorpresa da due malviventi dopo essere scesa dalla propria vettura. Le violenze nella zona di Grottarossa, a Roma nord.

L'aggressione si è consumata intorno alle 22:30 di venerdì 17 gennaio in via Carlo Angela, strada che incrocia via di Quarto Peperino e collega la Flaminia Nuova all'ospedale Sant'Andrea, Qui la giovane, dopo aver posteggiato la vettura, è stata aggredita da due uomini a volto scoperto, due stranieri come poi riferito dalla vittima ai soccorritori. Colpita al volto con un pugno è stata poi rapinata della borsa.

Scappati i due rapinatori, la giovane è stata medicata con delle lievi ferite al vicino Sant'Andrea. La ragazza ha poi raccontato l'accaduto agli agenti di polizia del Commissariato Flaminio, con gli investigatori che hanno cominciato le ricerche dei due rapinatori, al momento con esito negativo.