Tragedia ad Ardea: 17enne trovata morta in bagno dal padre, disposta l'autopsia

È andata in bagno a farsi una doccia dopo aver passato il sabato sera in casa con i genitori. Poi la tragedia, con la ragazza, una 17enne romana, trovata priva di vita dal padre preoccupato dal fatto che la figlia non uscisse dalla toilette. Sarà ora l'autopsia a svelare le cause del decesso della ragazza avvenuto intorno alle mezzanotte fra sabato e domenica nella casa di Ardea dove la teen ager viveva con i genitori.

In particolare l'adolescente è arrivata in ambulanza già morta presso la clinica Sant'Anna di Pomezia, dove è stata trasportata d'urgenza in seguito all'allarme lanciato dal padre. La giovane, dopo aver passato la giornata in casa e aver cenato con i familiari, si è recata in bagno per fare una doccia e da lì non è più uscita.

E' stato il padre, che trascorso troppo tempo, ha sfondato la porta del bagno chiusa dall'interno e ha trovato la ragazza riversa a terra in accappatoio. Immediata la corsa in ospedale, ma per la 17enne, che avrebbe compiuto 18 anni a giugno, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anzio che non hanno trovato sul corpo della giovane segni di violenza o medicinali e droghe, che possano far pensare ad un gesto volontario della giovane. Per questo al momento la pista più accreditata sembra essere quella del malore.

Il corpo della 17enne é stato portato a Roma presso la Medicina legale del Policlinico di Tor Vergata dove sarà l'autopsia a fare luce sulle reali cause della morte.