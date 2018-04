Raffineria di cocaina nel garage: in manette padre, figlio e loro amico

Una raffineria di droga a Portuense. E' quanto stato scoperto in un box auto in via Giuseppe Guerzoni dai Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli. In manette sono finiti un papà di 68 anni, il figlio di 36 e l’amico del figlio di 37 anni che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Notati uscire dal box in orario notturno, i militari hanno voluto vederci chiaro ed hanno scoperto la centrale della droga, base operativa per il taglio e il confezionamento delle dosi di stupefacenti.

All’interno del box, i Carabinieri di Villa Bonelli hanno rinvenuto complessivamente 1,022 chili di cocaina, 1 grammo di hashish, 3 grammi di marijuana, 53 grammi di mannite, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina, 2 bilance e 4 bilancini elettronici, 2 frullatori utilizzati per raffinare la cocaina, nonché materiale vario per il frazionamento delle sostanze. I tre arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.