Race for the Cure a Roma, strade chiuse e bus deviati: tutte le informazioni

Domenica mattina, tra le 10 e le 14, al Circo Massimo è in programma la “Komen, Race for the Cure”. Da giovedì è aperto il “Villaggio” dedicato a sport, salute e benessere. Domenica, poi, la corsa di 5 chilometri e la passeggiata di 2. Attese 50mila persone.

Tra allestimenti e manifestazione, la viabilità cambierà già da mercoledì, con divieti di sosta e fermata su via dei Cerchi (tra Porta Capena e via di San Teodoro) e via del Circo Massimo (nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa) che, da venerdì, interesseranno anche parte di piazza Bocca della Verità.

Domenica, come riporta Muoversiaroma.it, divieti estesi sui restanti tratti di via dei Cerchi e via del Circo Massimo, su tutta piazza Bocca della Verità e riguarderanno anche, tra le altre, Porta Capena e via di San Gregorio, via Petroselli, tratti di via del Teatro Marcello, di viale delle Terme di Caracalla e di via Baccelli.

Le prime chiusure traffico scatteranno, nella notte tra sabato e domenica, su via dei Cerchi, via Petroselli e piazza Bocca della Verità. Poi, dalle 7 circa, stop alla circolazione anche su via del Circo Massimo e via della Greca. Dalle 9, infine, si completeranno le chiusure lungo il percorso della manifestazione, che comprende anche via del Teatro Marcello, via di San Gregorio e, in parte, via Cavour, piazza Venezia, Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, via Baccelli. Alle 14 le strade saranno riaperte, con l’eccezione di via dei Cerchi, via del Circo Massimo e via della Greca, dove il ripristino della circolazione è previsto per le 15,30.



Durante la gara, saranno deviati o limitati i percorsi di 32 linee: 3, H, 40, 44F, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 130, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 780, 916F, C3, n3, n9, n19. Il capolinea di via del Teatro Marcello delle linee 44 e 716 sarà temporaneamente spostato su piazza di Monte Savello. La linea 3, tra le 7,30 e le 13, farà servizio solo tra Valle Giulia e il Parco del Celio.