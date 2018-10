Panico sul Raccordo, ladri in fuga tamponano sette auto: fermati

Provano a svaligiare un immobile, poi scappano rincorsi da una volante della Polizia. E nella fuga speronano sette veicoli seminando il panico tra gli automobilisti. E' quanto accaduto stamani, intorno alle 10 e 30, sul Grande Raccordo Anulare.

Quattro giovani, tra i 20 e i 25 anni, vengono colti sul fatto mentre tentano il colpo in un appartamento di via Tuscolana. E' il proprietario a metterli in fuga. Lo stesso che poi si appunta la targa dell'auto e chiama subito il 112.

Da qui il folle inseguimento e una serie di incidenti a catena provocati dall'auto dei ladri. Tra le macchine tamponate anche una della Polizia. La corsa è finita all'altezza dell'uscita Anagnina, dove i quattro sono stati fermati. Dalla questura non filtrano conferme sull'identità dei malviventi.