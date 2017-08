Raccordo Anulare: lavori notturni, chiusa rampa di svincolo su A1

Lavori notturni e chiusure sul Grande Raccordo Anulare di Roma dalle ore 22 di giovedì 3 alle ore 6 di venerdì 4 agosto 2017. Anas infatti comunica che sarà chiusa al traffico la rampa di svincolo sul viadotto che dalla diramazione A1 Firenze-Roma si immette sulla complanare interna del GRA, al km 21,300.

Il provvedimento, in vigore in orario notturno per limitare i disagi agli utenti, si rende necessario per consentire gli interventi manutentivi sui giunti di dilatazione.

Durante la notte tra il 3 e il 4 agosto, il traffico proveniente dalla diramazione A1 Firenze-Roma e diretto verso la complanare interna del GRA proseguirà attraverso l’uscita obbligatoria sulla complanare esterna per poi, effettuando inversione di marcia allo svincolo per via di Settebagni-Bel Poggio-Fidene, reimmettersi sulla complanare interna in direzione A1 Firenze-Bufalotta-Nomentana.

Dalle 22 di giovedì 3 agosto alle 6 di lunedì 7 agosto, per fare posto a un cantiere, anche via Tuscolana sarà chiusa al traffico tra via Adria e via Assisi. Deviate le linee di bus 16 e 85.