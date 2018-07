Incidente sul Raccordo Anulare: scontro tra 3 auto e traffico rallentato

Traffico rallentato sul Grande Raccordo Anulare di Roma da Casalotti a Cassia bis a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli. Il sinistro è avvenuto in carreggiata esterna. Lo comunica Astral Infomobilità.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare

Sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna ingorgo all’altezza della Roma-Fiumicino e proseguendo code da Torre Angela alla Nomentana e poi dalla Cassia bis all’Aurelia; in interna lunghe code dalla Bufalotta all’Appia. Traffico bloccato sul Tratto urbano della A24 verso il centro, da via dei Fiorentini alla Tangenziale est per ripercussioni della chiusura di quest’ultima. Incidente al km 19 sulla Diramazione Roma Sud della A1 Roma- Napoli, sono coinvolti 3 veicoli e ci sono code da Torrenova al Raccordo verso Roma.

Traffico si via Colombo e sulla Roma-Fiumicino

Il quadrante sud. Veicoli incolonnati sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l’Eur con picco all’altezza del Viadotto della Magliana. Verso l’Eur si sta in fila anche sulla Pontina da Pomezia sud a Decima e più avanti da Mostacciano a viale Europa. Forti rallentamenti sulla Cristoforo Colombo dall’Infernetto a Vitinia in direzione della Capitale. Su via dell’Aeroporto di Fiumicino ingorgo dal Ponte di Tor Boacciana a Trincea delle Frasche verso l’Aeroporto.