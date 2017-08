Ferragosto 2017 a Roma: Ama garantisce i servizi in tutta la città

Sono garantiti per la giornata di martedì 15 agosto i principali servzi messi in campo dall'azienda Ama. I turni saranno quelli previsti per i giorni festivi quindi mattina, pomeriggio, sera e notte. Gli operatori dell'Ama nella giornata del 15 agosto saranno impegnati nelle principali attività di spazzamento e raccolta rifiuti.

Assicurati i principali presidi di pulizia, chiusi i centri di raccolta

Nel giorno di ferragosto sono assicurati anche i presidi di pulizia fissi, quelli istituiti nei punti nevralgici della città e del centro storico. Si tratta di piazze come Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Trastevere, Gianicolo e nelle altre aree di maggiore afflusso. Durante le giornate di vigilia e ferragosto saranno in funzione gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati. Previste anche le attività di manutenzione veicoli nelle officine aziendali. I 14 centri di raccolta Ama per il conferimento differenziato dei rifiuti ingombranti, rimarranno chiusi esclusivamente martedì 15 agosto.

A ferragosto cimiteri aperti

Restano aperti i Cimiteri Capitolini nella giornata di ferragosto. Dalle ore 7.30 alle 19 i cimiteri Verano, Flaminio e Laurentino. Al cimitero Verano sarà consentito l’accesso veicolare (con l’esclusione dei motoveicoli). I cimiteri di Ostia Antica e San Vittorino saranno aperti dalle 7.30 alle 19 mentre quelli di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) restano aperti dalle 8 alle 13. Nel giorno di Ferragosto non saranno in servizio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Call Center dei Cimiteri Capitolini.