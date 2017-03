Il Questore di Roma in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Da Napoli a Roma cambia la città ma non cambiano i ruoli. Ieri pomeriggio, il Questore di Roma Guido Marino, da poco insediatosi nella Capitale, si è recato in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina. Il neo Questore di Roma è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, Generale di Brigata Antonio De Vita, con il quale si è intrattenuto, affrontando aspetti legati all’ordine e alla sicurezza pubblica a Roma e Provincia, condividendo tematiche da affrontare e iniziative da intraprendere.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Il Generale De Vita ed il Questore Marino hanno lavorato insieme nei medesimi ruoli a Napoli, città dove hanno affrontato sinergicamente le delicate e complesse situazioni connesse alla sicurezza ed all’ordine pubblico del capoluogo partenopeo. Il Questore Marino ha poi incontrato gli Ufficiali della sede e una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma della Provincia, tra cui i Comandanti dei Gruppi Carabinieri di Roma, Ostia e Frascati.