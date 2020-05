Evade i domiciliari per fare una passeggiata in centro, era la quarta volta

Quattro evasioni dagli arresti domiciliari. A trovarlo i Carabinieri della Stazione di Fiano Romano che hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne di Civitella San Paolo per il reato di evasione. L’uomo, che sta scontando la pena in regime di detenzione domiciliare per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è stato rintracciato nella propria abitazione durante un controllo dei militari della Stazione.

Non trovando l’uomo in casa sono subito scattate le ricerche dell’evaso che è stato poi sorpreso per le vie del paese, incurante oltre che della sua condizione di detenuto domiciliare anche dei divieti di circolazione, se non per valide ragioni, imposti dall’emergenza sanitaria in corso.

E’ già la quarta volta che il 59enne viene trovato all’esterno della propria abitazione: ad ottobre, infatti, sempre i Carabinieri di Fiano Romano lo avevano sorpreso in giro per le vie del paese e lo avevano tratto in arresto. La scena si era poi ripetuta nei mesi di marzo e di aprile, già in piena emergenza Coronavirus.

Il fermato si è giustificato dicendo di essersi stancato di dover restare dentro casa, trascurando il particolare che in realtà il suo divieto di uscire non è dettato solo dal lockdown per Covid19, ma in realtà per una misura ben più stringente: è un arrestato e condannato a scontare la sua pena agli arresti domiciliari.

All’evaso in ogni caso è stato anche elevato il verbale di contestazione per la violazione del Dpcm recante disposizioni per il contenimento del contagio da Covid19.

A Palombara Sabina, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito una ordinanza di carcerazione per espiazione pena residua e sottoposizione in regime di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 55 anni del posto, condannato per riciclaggio per fatti commessi nella capitale nel 2015 e che deve ancora scontare poco meno di 2 anni di condanna.