Borghesiana: nascondeva in casa quattro chili di hashish e 1800 Euro, arrestato

Quarantatre panetti di hashish e quasi 2mila euro in contante. Questo quanto costato l'arresto ad un 25enne romano residente alla Borghesiana. A scoprirlo gli agenti del commissariato Casilino. In particolare il giovane nascondeva in casa oltre 4 chilogrammi di 'fumo'. Sequestrato anche materiale per il confezionamento e pesatura delle dosi, appunti contabili e 1.860,00 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il 25enne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

Hashish a Torre Angela

Sempre nel pomeriggio di ieri lunedì 15 ottore, gli agenti dello stesso commissariato, a Torre Angela, hanno arrestato un italiano di 41 anni. L’uomo infatti, durante la perquisizione in casa, al termine di una attività di indagine, è stato trovato in possesso di 230 grammi di hashish nonché di materiale per il confezionamento e pesatura delle singole dosi.

Marijuana ad Anzio

Infine ad Anzio, in via Lombardia, un ghanese di 20 anni è stato trovato dalla polizia in possesso di circa 93 grammi di marijuana. Accompagnato negli uffici di Polizia del commissariato neroniano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.