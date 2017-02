Tor Bella Monaca: agenti si fingono clienti nel bunker dello spaccio, quattro arresti

La strada è tristemente nota alle cronache romane come il bunker dello spaccio di Tor Bella Monaca. Siamo in via Giacinto Camassei, dove gli agenti di polizia hanno arrestato quattro spacciatori in due distinte operazioni. In particolare i poliziotti del commissariato Casilino, eludendo le "sentinelle", sono riusciti a giungere a contatto con due pusher uno dei quali, scambiandoli per tossicodipendenti, li ha invitati ad andare dal suo “socio” per farsi consegnare lo stupefacente. Qualificatisi, gli agenti li hanno bloccati e trovati in possesso di 60 dosi di cocaina. Per questo due giovani romani di 24 e 22 anni sono stati arrestati.

ALTRI DUE PUSHER - E sempre in via Camassei, in un analogo servizio, altri due pusher sono stati sorpresi in flagrante. Dopo aver assistito ad uno scambio droga-denaro, gli agenti del Commissariato Casilino hanno bloccat due uomini romani, entrambi di 41enne, trovati in possesso di un centinaio di dosi di cocaina per oltre 100 grammi. Anche per loro sono scattate le manette.

SPACCIO IN PIAZZA SERRULE - Ancora a Finocchio, in piazza Serrule, è finito in arresto un romano di 27 anni, notato cedere ad un giovane giunto a bordo di un’auto una dose di cocaina. Perquisito, è stato trovato in possesso di numerose dosi e danaro contante in banconote di piccolo taglio.