Spaccio al Quartaccio: nel garage condominiale due pistole e 3,5 chili di hashish

Armi e droga in un garage condominiale. E' quanto scoperto, al Quartaccio dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle, in collaborazione con le unità cinofile della Questura di Roma, che stanno proseguendo le indagini per identificare i responsabili.

In un frigorifero all'interno del garage, sono stati rinvenuti 3,5 chili di hashish, in una borsa termica. Una pistola calibro 9x21, un revolver calibro 6 e 36 pallottole di diverso calibro erano nascoste in un'altra borsa sopra il frigorifero. Si indaga.