Lunedì allerta maltempo a Roma: disagi dopo l'acquazzone notturno. Convocata unità di crisi in 4 municipi

Il maltempo non dà tregua a Roma. Dopo le piogge e danni causati nelle giornata sabato e domenica, oggi è attesa una nuova ondata di temporali e vento in città, così come annunciato dall'allerta diramata dal bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che modifica il livello di criticità da giallo ad arancione su Roma e Bacini Costieri nord e sud.

In considerazione delle situazioni che si potrebbero manifestare a Roma, la sindaca Virginia Raggi da ieri ha convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale. Sono state quindi aperte anche le Unità di Crisi Locale (Ucl) dei Municipi IX, X, XI e XV con tre squadre di Posto di Comando Avanzato (Pca) della protezione civile nelle zone di Prima Porta, Piana del Sole e Ostia Infernetto, a monitorare l'evoluzione del maltempo.

La protezione civile di Roma Capitale è attiva dalla notte di sabato visti i disagi che hanno particolarmente colpito il quadrante nord e gli allagamenti in via della Magliana e via Guglielmo Sansoni con il sottopasso di Tor Sapienza chiuso anche oggi.

E se nella giornata di domenica sono caduti rami in via Ostiense, all'altezza di Acilia, e in via di Valle Ricca, tra Monterotondo e la Marcigliana, nella mattinata di oggi problemi si sono verificati in via di Grottarossa 1282 con Luceverde che segnala possibili difficoltà di circolazione per "alberi sulla carreggiata".