Maltempo a Roma, Raggi: "Pronti in caso di neve". Allertata la Protezione Civile

Mezzi spargisale e macchine antigelo pronte. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha allertato tutti gli uffici competenti, dalla Protezione civile alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola perché predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Città Eterna.



Roma è dotata di un piano operativo per affrontare un'eventuale emergenza neve. Raggi, infatti, lo scorso dicembre, ha firmato un'ordinanza per garantire una serie di interventi finalizzati ad evitare disagi ai cittadini. Nel frattempo oggi, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. I cittadini sordi possono contattare la Sala Operativa attraverso l’app gratuita "Pedius". Anche nelle scuole di Roma, e provincia, si attende il freddo siberiano che potrebbe presto raggiungere l'Italia con l'ingresso di Burian.

La Città metropolitana di Roma Capitale ha così disposto "l'accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici di propria competenza, dalla mezzanotte alle 12.00 di lunedi 26 febbraio, e nei giorni successivi, per tutta la durata dell’emergenza freddo. Verrà così mantenuta una temperatura interna in linea con gli rispettare gli standard ambientali e climatici previsti all'apertura delle scuole (20°), prevenendo disagi a studenti e insegnanti".



I consigli di Acea per proteggere i contatori

In seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile, inoltre, le società del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, hanno attivato i "Piani neve e Gelo". Al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo.