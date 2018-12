Neve e gelo a Roma: dai rubinetti alla pulizia dei viali, cosa fare per evitare disagi

Quando nevica a Roma? Cosa fare in caso di neve? Nevicherà a Roma questo inverno? I cittadini della Capitale, per non subire i disagi dello scorso inverno, si stanno documentando per non farsi trovare impreparati in vista del freddo e del gelo.

La sindaca Virginia Raggi ha emesso una ordinanza ad hoc, Acea ha disposto una serie di consigli utili e Astral e Strada dei Parchi hanno pubblicato l'elenco delle strade del Lazio dove, fino al 15 aprile 2019, c'è l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

I proprietari e gestori di condomini e/o negozi, durante e dopo le nevicate, dalle 8 alle 20, dovranno tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi antistanti agli stabili stessi per una lunghezza di due metri. In caso di ghiaccio, entreranno in azione a Roma gli spargisale grazie alle associazioni che hanno risposto all'appello della Protezione civile: il Comune ha a disposizione 55. Il Direttore delle Politiche Sociali, in caso di ondate di freddo, bisogna coordinare "appropriati interventi con particolare riguardo ai senza fissa dimora".

Cosa fare per proteggere i contatori dell'acqua dal gelo? Acea "consiglia di utilizzare materiali isolanti, i più adatti sono il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi dall'ambiente esterno".

Attenzione a "non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione, è importante altresì proteggere le tubature all’aperto di entrata e uscita contatore".

Per quanto riguarda i mezzi del Comune e ai bus di Atac ci sarà l'obbligo di tenere le catene a bordo, e in caso di neve utilizzarle. L'alternativa è utilizzare pneumatici invernali. Catene e/o pneumatici invernali che saranno obbligatori sulle autostrade A24 e A25.

Per la A24 il tratto interessato è fra gli svincoli di Tivoli e Teramo Est/allacciamento SS80, per la A25 fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l'autostrada A14.

I tratti interessati sono anche: la strada statale 4 via Salaria, da Antrodoco (km 97,000) al confine regionale con le Marche (km 144,958) in provincia di Rieti; o la strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, da Antrodoco (km 0,000 al confine regionale con l'Abruzzo (km 12,250) in provincia di Rieti. Di seguito l'elenco di tutte le strade Astral che interessano anche tratti di via Flaminia, via Cassia, Nettunense, Castrense e non solo [L'elenco completo di tutte le strade].