Smog, peggiora la qualità dell'aria a Roma. Il Comune raccomanda bici e spostamenti a piedi

Peggiora a Roma la qualità dell’aria. Le centraline di monitoraggio hanno rilevato livelli di PM10 superiori al limite vigente nelle stazioni di Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina e Arenula. Il Comune di Roma ha deciso di informare la cittadinanza attraverso la determina dirigenziale n. 525 e di fornire ai cittadini raccomandazioni e suggerimenti necessarie per evitare di gravare ancora di più sulla condizione già non ottimale dell’aria.

Le raccomandazioni del Comune ai cittadini

Risulta necessario da parte della cittadinanza attuare una serie di azioni volontarie, volte alla riduzione delle emissioni con l’obiettivo di contribuire a prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera.

Tra queste azioni, si chiede ai cittadini di optare per l’uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l’impiego del veicolo privato a motore, utilizzare in modo condiviso l’automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti e preferire veicoli elettrici, ibridi.

Tra le altre raccomandazioni anche quella di moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso.