Smog, peggiora ancora la qualità dell'aria a Roma. Il Comune: "Limitare l'uso dei riscaldamenti"

La qualità dell'aria a Roma rischia ancora il "superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti". A dirlo sono le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite da ARPA Lazio del 2 gennaio 2019. Le centraline di monitoraggio hanno rilevato il superamento di PM10 a "Preneste" e così il Campidoglio ha pubblicato un vademecum considerato che le "principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO2) risultano essere i veicoli diesel e a benzina di vecchia generazione, nonché gli impianti termici ad uso civile" causano problemi "sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio".

Il Comune, attraverso la determina dirigenziale numero 1 del 2019 ha deciso di informare la cittadinanza consigliando di "evitare, se possibile, di esporsi prolungatamente agli inquinanti se si appartiene alle categorie a rischio (donne in gravidanza, bambini, anziani, cardiopatici, persone affette da patologie respiratorie)", si legge.

Per quanto riguarda invece le azioni da espletare per ridurre i livelli di smog, il Comune invita a "preferire il trasporto pubblico, privilegiare gli spostamenti a piedi o in bicicletta". Non solo.

E' consigliato anche "moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso" e "limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima del'aria negli edifici".