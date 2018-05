Il Capodanno Bangla è stupefacente: sequestrate 281 pasticche della droga di Hitler

Un giro di spaccio in occasione dei festeggiamenti del Capodanno bengalese. I Carabinieri della Stazione del Quadraro, dopo una accurata indgaine, hanno arrestato due persone e denunciato una terza, tutti cittadini del Bangladesh, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Acquisita notizia di un giro di spaccio di yaba in via Labico, i Carabinieri hanno notato un 32enne e un 38enne, cittadini del Bangladesh senza fissa dimora e senza occupazione, avvicinarsi ai vari gruppi di connazionali intenti a festeggiare in strada e li hanno fermati per un controllo. In loro possesso i Carabinieri hanno trovato 281 pasticche della così detto droga di Hitler e 1.315 euro, ritenuti provento dello spaccio. I due arrestati sono stati portati caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno anche denunciato un 27enne del Bangladesh, senza fissa dimora e con precedenti, trovato con dosi di marijuana in tasca.