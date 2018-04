Anche al Quadraro si vende immondizia in strada: blitz e sequestri dei vigili

Non solo Esquilino o Prati. La piaga dei mercatini degli stracci, in cui improvvisati venditori mettono in vendita merce prelevata dai cassonetti oppure di dubbia provenienza, ha le sue radici anche in periferia. L'attenzione dei vigili anche qui è forte. Così ieri, nell'ambito dei controlli per il decoro portati avanti dagli agenti del VII gruppo insieme con i Pics, è stato individuato e colpito un mercatino tra via del Quadraro e viale Spartaco.

I caschi bianchi, coordinati da Stefano Napoli, hanno sequestrato articoli di abbigliamento, scarpe, libri, cosmetici, oggetti e ciarpame vario, proveniente in parte dall' attività di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti. Con l’ausilio di personale AMA, tutta la merce è stata conferita in discarica per la successiva distruzione.

Tra il materiale sequestrato è stato possibile recuperare una carrozzina per disabili, poi consegnata alla parrocchia di quartiere, San Policarpo, che potrà così utilizzarla a scopi benefici. Nell’ambito dell’operazione è stato, inoltre, rinvenuto materiale informatico, sul quale si stanno eseguendo accertamenti per stabilire l’eventuale provenienza furtiva.